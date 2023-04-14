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Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, 11 Nisan'daki operasyonda yakalanan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderilen zanlılardan birinin, sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Akdeniz ilçesinde 11 Nisan'da yapılan operasyonda 4 şüpheli, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ile yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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