Mersin'de DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Ekipler, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek için dron destekli özel bir operasyon gerçekleştirdi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kimliği belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat ekiplerinin de katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüttükleri ve örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen W.N.M.A.B, S.N.M.B, N.N.M.A.B, B.A.A, M.I, E.E, H.H.J ve M.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
