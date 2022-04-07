MERSİN'DE DEAŞ'A MALİ DESTEĞE 6 TUTUKLAMA - Haberler

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MERSİN'DE DEAŞ'A MALİ DESTEĞE 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ içinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan 14 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde ve ilçelerde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.A., M.Y., M.O., A.B., İ.Y.H., M.O., A.M., B.S., M.E., A.F., A.S., N.A.T., İ.A. ve M.M. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN'DE DEAŞ'A MALİ DESTEĞE 6 TUTUKLAMA

MERSİN'DE DEAŞ'A MALİ DESTEĞE 6 TUTUKLAMA

MERSİN'DE DEAŞ'A MALİ DESTEĞE 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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