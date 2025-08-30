Mersin'de DEAŞ'a Eleman Kazandıran 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Özel harekat ve dron destekli baskınlar gerçekleştirildi.

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı tespit edilen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüpheliler yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ve dron destekli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haber-Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
