Mersin'de DEAŞ'a Eleman Kazandıran 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı belirlenen 8 kişi, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüpheliler yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ve dron destekli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
