Mersin'de DEAŞ'a Eleman Kazandıran 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdığı tespit edilen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması sonucunda; DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı tespit edilen şüpheliler yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ve dron destekli gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda W.N.M.A.B., S.N.M.B., N.N.M.A.B., B.A.A., M.I., E.E., H.H.J. ve M.K., gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.