Mersin'de Darbedilen Engelli Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'de geçen yıl belediye otobüsünde darbedilmesiyle gündeme gelen 77 yaşındaki engelli Ramazan Polat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te otobüste tartıştığı A.O.T. ve babası İ.T. tarafından darbedilen Polat, kalp yetmezliğinin de olduğu çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 hafta önce yoğun bakıma alındı.

Ramazan Polat, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane morgundan alınan Polat'ın naaşı, merkez Yenişehir ilçesindeki Molla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Afetevler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Polat'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculukları sırasında tartıştıkları Ramazan ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi araç içi kamerasınca kaydedilmiş, birbirlerinden şikayetçi olan taraflar hakkında dava açılmıştı. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada İ.T'ye, Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, Polat çifti ve A.O.T. ise beraat etmişti.