Mersin'de Çuval Deposunda Yangın Çıktı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Hal Mahallesi'nde bulunan bir çuval deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hasara yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Hal Mahallesi'nde naylon çuvalların muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel