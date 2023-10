Cumhuriyetin 100. yılında Yörük çadırlarına Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yapıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan:

"100 yıl sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü Yörük çadırlarının olduğu bu noktada tekrar hatırlıyoruz"

MERSİN - Mersin'de 'Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Toroslar ilçesinde Yörüklerin kaldığı çadırlara Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş düzenlendi.

Mersin'de valilik himayesinde 'Cumhuriyetin 100. yıl dönümü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrenci ve sporcuların katılımıyla Toroslar ilçesindeki Kuvayı Milliye Karargahı ziyaret edildi. Burada Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sporcular ve gençlerle buluştu. Karargahta Cumhuriyetin 100. yılı hakkında gençlerle sohbet eden Vali Pehlivan, Başsavcı Öztoprak ve gençlerle birlikte karargaha Türk bayrağı astı. Ardından Toroslar ilçesi Ayvagediği Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan Yörük çadırlarını ziyaret eden Cali Pehlivan, Yörüklerin taleplerini dinledi, sohbet etti. Havanın kararması ile birlikte bölge halkı ve gençlerle birlikte valilik tarafından dağıtılan meşaleler ile Gençlik Marşı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

"Toroslarda bir Yörük çadırı görürseniz ve o Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, dünya üzerinde hiçbir güç bizi asla yenemez"

Yürüyüşün ardından Toroslar ziyaretinde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Şu anda Torosların eteğindeyiz. 1200 rakımdayız. Yörük kardeşlerimizin çadırlarındayız, çadır mekanlarındayız. ve malumunuz cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Bu yıl, cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını pazar günü bütün yurtta olduğu gibi Mersin'de de kutlayacağız. Bu yıl 100. yıl olması nedeniyle ayrı bir anlam ve önem arz ediyor" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında Toroslar'da yer alan Yörük çadırlarına ithafen söylemiş olduğu söze vurgu yapan Vali Pehlivan, "Yörük çadırlarındayız dedik. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz yıl önce milli mücadele yılları sırasında, kurtuluş savaşı yılları sırasında söylediği bir söz var. Diyor ki; 'Toroslara gidin. Orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, dünya üzerinde hiçbir güç bizi asla yenemez.' Aradan geçen 100 yıl sonra, bu sözü Yörük çadırlarının olduğu bu noktada tekrar hatırlıyoruz, söylüyoruz ve görüyoruz ki Yörük kardeşlerimizin çadırlarının dumanı tütüyor" diye konuştu.

"Yurdumuzun her bir noktasında ocaklar tütüyor"

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı dizelerini de hatırlatan Pehlivan, "Merhum Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızın dizelerinde dediği gibi, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.' Yurdumuzun her bir noktasında ocaklar tütüyor. Çok şükür ocaklarımızda, o yuvalarda evlatlar yetişiyor, nesiller yetişiyor ve ecdadından aldığı güç ile ülkemizi yeni yüzyıllara hazırlıyor. Biz gücümüzü şanlı tarihimizden, milli ve manevi değerlerimizden, aziz şehitlerimizden, aziz gazilerimizden ve bu necip milletin her bir ferdi olarak birbirimizden alıyoruz. Kenetleniyoruz, tarih boyunca bunu başardık ve türlü çeşit zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Güçlü olduk, güçlü kaldık. Bundan sonra da inşallah güçlü olmaya, daha da güçlü olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. ve Türkiye'mizin ikinci yüzyılına, cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Türkiye Yüzyılına adım atıyoruz. Her anlamda, bilimde, teknolojide, sanatta, kültürde, sporda, her alanda eserler ortaya koyarak, başarılar elde ederek güçlü geleceğe daha güçlü ve müreffeh geleceğe hep birlikte yürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yüzyılın arkasında yüzlerce yılın, binlerce yılın, binlerce yıllık millet ve devlet geleneğinin olduğunu biliyoruz"

Türkiye'nin 81 vilayetinde olduğu gibi Mersin'de de Cumhuriyet Bayramının birlik ve beraberlik içerisinde kutlandığını belirten Pehlivan, "Yarınlara umutla, heyecanla ve gururla bakıyoruz. Çünkü biz, burada bulunan ve bütün gençliği temsil eden tüm gençlerimize, çocuklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Nasıl bizden önceki nesiller vatan emanetini bize devretti, biz de bugünün nesli olarak bu emanete şanlı bayrağımıza, birliğimize bütünlüğümüze, vatanımızın her bir karış toprağına sahip çıkacağız, çıkıyoruz. ve Atatürk'ün sözünde olduğu gibi, 'Asla bağımsızlığımıza, birliğimize müdahale etmeye kalkanlara bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz' diyoruz. Elbette ki bu yüzyılın arkasında yüzlerce yılın, binlerce yılın, binlerce yıllık millet ve devlet geleneğinin olduğunu da biliyoruz ve gençlerimize de hatırlatıyoruz. Geçmişimizi unutmadan, geçmişimize olan saygımızı ve geçmişimizden aldığımız o ruhu asla terk etmeden daha da pekiştirerek elbette ki geleceğe bakıyoruz. ve bu duygularla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyoruz. Yeni yüzyılımız, Türkiye Yüzyılımız hayırlı olsun. Evlerinde, çadırlarında, yurdumuzun hangi noktasında olursa olsun yuvasının bacasını tüttüren ülkemizin bütün fertlerine, aziz milletimizin bütün mensuplarına saygılarımızı hürmetlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.