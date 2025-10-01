Mersin'de Çöp Konteynerleri Düzenli Olarak Yıkanıp Dezenfekte Ediliyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çevre sağlığını koruma amacıyla çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanmakta ve dezenfekte edilmektedir. Akdeniz Belediyesi, 65 mahallede günlük 350 ton evsel atık toplamakta ve temizlik çalışmalarına hızla devam etmektedir.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 65 mahallede her gün yaklaşık 350 ton evsel atık topluyor.
Ekipler, halk sağlığını korumak, kötü kokuların ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerini de düzenli aralıklarla yıkıyor.
Konteynerler, evsel atıklardan kaynaklanabilecek larva ve zararlılara karşı dezenfekte ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçedeki temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Akdeniz'de yaşayan her vatandaşımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede hayatını sürdürmesi için ekiplerimiz gece gündüz programlı şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.