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Mersin'de Çöp Konteynerinde Terk Edilen Bebek Hastaneye Kaldırıldı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında bulunan terkedilmiş erkek bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bebek tedavi edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, çöp konteynerinin yanına terk edilen erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Sahil şeridindeki Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan kişi, çöp konteynerinin yanında kundağa sarılı bebek olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek, tedavi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erkek bebeğin, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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