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Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebek Cesedi Bulundu, 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Mersin'in Mut ilçesinde bir çöp konteynerinde bebek cesedinin bulunmasının ardından, bebeğin annesi ve ailesi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu ve Akdeniz ilçesindeki ailesinin evinde bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine adrese giden ekipler Y.Ç. ile annesi F.Ç. ve babası M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. (50), bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

Kız bebeğin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Cennet B, gazetecilere, üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel

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