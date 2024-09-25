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Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebeğin Cansız Bedeni Bulundu

Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebeğin Cansız Bedeni Bulundu
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Mersin'in Mut ilçesinde bir çöp konteynerinde bulunan bebek cesediyle ilgili olarak annesi Y.Ç. ve ailesi gözaltına alındı. Y.Ç., bebeğin ölü doğduğunu ve çöpe bırakmak zorunda kaldığını öne sürdü.

MERSİN'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan bebeğin gözaltına alınan annesi Y.Ç. (21), onun annesi F.Ç. ve babası M.Ç., adliyeye sevk edildi.

Dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde kağıt ve plastik toplayan 50 yaşındaki Cennet Sümbül, çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sümbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, cenaze aracına konularak morga götürüldü.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu belirledi. Y.Ç.'nin, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan anne F.Ç. ve babası M.Ç.'nin yanında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ç. ile anne ve babası, Mut'a getirildi.

Soruşturma kapsamında Y.Ç.'nin annesiyle birlikte 2 hafta önce Mut'a gelerek ev tuttukları, olay sonrasında birlikte Mersin'deki evlerine döndükleri tespit edildi. Y.Ç.'nin ilk ifadesinde üniversitede öğrenim gördüğü sırada hamile kaldığını, akşam banyoda doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu, o nedenle çöpe bıraktığını, olaydan anne ve babasının haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Aile polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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