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Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebeğin Bulunması Üzerine Çalışma Başlatıldı

Mersin'de Çöp Konteynerinde Bebeğin Bulunması Üzerine Çalışma Başlatıldı
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Mersin'de bir çöp konteynerinin yanında beze sarılı 1 aylık erkek bebek bulundu. Sağlık durumu iyi olan bebek hastaneye kaldırıldı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak. Bebekle ilgili bırakılma sebepleri araştırılıyor.

MERSİN'de çöp konteynerinin yanında beze sarılı, 1 aylık erkek bebek bulundu. Hastanede tedaviye alınan bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapan kişi, çöp konteynerinin yanında beze sarılı bebek görünce polise haber verdi. İhbar üzerine parka sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülen bebek tedaviye aldı. Sağlık durumu iyi olan erkek bebeğin taburcu edildikten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

Polis, bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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