Mersin'de çocukların şiddet gördüğü öne sürülen gündüz bakımevine ilişkin dava

Mersin'de 4 yıl önce oyuncak bebeğe yerleştirilen ses kayıt cihazında çocuklara şiddet uygulandığı ortaya çıkan özel gündüz bakımevinin 2 yetkilisi ve 3 öğretmeninin "çocuğa karşı eziyet" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde 7 Şubat 2021'de çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine faaliyetleri sonlandırılan özel gündüz bakımevinin yetkilisi sanık R.H.K katıldı.

Kurum yetkililerden sanık S.K ile sanık öğretmenler E.A, M.K. ve N.A'nın katılmadığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler hazır bulundu.

Duruşmada mağdur çocukların aileleri dinlendi.

İ.U'nun babası Azmi U, dava sürecinde yaşanılanlardan haberdar olduğunu belirterek, "İddianameye konu eziyet olayından ses kaydı sonrası haberdar oldum. Kızımın yaşı küçük olduğu için olayla ilgili herhangi bir şey anlatmadı ancak evde karanlıktan korkuyordu. Bize bağırarak tepki veriyordu. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

L.K'nin babası Selami K. de kızının kendisine "Yaramazları merdivenlerin olduğu kısma çekip kızıyorlar" şeklinde ifadeler kullandığını anlattı.

"Çok kez kolunda, bacağında cimcikleme iziyle eve geldi"

Y.K.A'nın babası Yaşar A. da çocuğunun bakımevi servisine binerken çekingen davrandığı anları yaşadıklarını ifade ederek, şu beyanlarda bulundu:

"Hatırlamadığım bir tarihte çocuğumun dudağı kıpkırmızı eve gelmişti. Tahminimce acı biber tarzı bir şey sürülmüştü, çocuğum yerinde duramıyordu. Çok kez kolunda, bacağında cimcikleme iziyle eve geldi. Sabahlar kadar uyumadı. Çocuğumda bu tarihlerde travma başlamıştı. Okulu her aradığımızda 'Bir şey olmadı. Kendisi düştü' vesaireye diyorlardı. Bizi bu şekilde oyaladılar. Biz çocuğu servise bindirdiğimizde güler yüzle karşılıyorlardı. Bu nedenle böyle olacağını tahmin edemedik. Olaydan ses kayıtlarından sonra haberdar olduk."

"Kızım şu an 8 yaşında hala karanlıktan korkuyor"

D.S.B'nin babası İsmet B. de sanıklardan M.K'nin kızının öğretmeni olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir keresinde kızım ısırık iziyle eve geldi. Görünüş itibariyle büyük birinin ısırığına benziyordu. Bunu okula sorduğumuzda 'Özel bir çocuğun ısırdığını' söylediler. Geceleri ışığı kapatınca uyumuyordu, ağlıyordu. Ses kayıtları ortaya çıktıktan sonra olaydan haberdar olduk. Öğretmenlerden S.M, kızım yemek yemediği zamanlarda sanık M.K. tarafından karanlık bir yere kilitlendiği söyledi. Bir kaç defa bu odadan çıkartmaya çalıştığını ancak M.K'nin müsaade etmediğini söyledi. İlk başlarda okula giderken herhangi bir sıkıntımız yoktu ancak daha sonra okulda çalışanları görünce gitmek istemiyordu. Kızım şu an 8 yaşında hala karanlıktan korkuyor. Sanıklardan şikayetçiyim."

Eski öğretmenden "öfkeliydiler" beyanı

Duruşmada, geçmiş zamanda bakımevinde öğretmenlik yapan S.M. tanık olarak dinlendi.

Kurumdaki düzensizlikten bunaldığı için işten ayrıldığını anlatan S.M, şunları kaydetti:

"İşten ayrılırken bana kurumla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi vermeyeceğime dair el yazısıyla bir şeyler imzalatıldı. Ben de bundan çekindiğim için o tarihte öğrencinin odaya götürüldüğünü annesine dahi anlatamadım. Çalıştığım süre boyunca böyle bir olay olmamıştı, ilk kez o gün oldu. Sanık R.H.K. her zaman sinirli değildi, bazen melek gibi oluyordu. Bazı günler ise sinirli olduğu için bağırıyordu. Yeri geldiği zaman sanıklar çocuklara karşı şefkatliydiler, yeri geldiği zaman da öfkeliydiler."

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Oyuncak bebeğe yerleştirilen "ses kayıt cihazı" şiddet olayını ortaya çıkarmıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 7 Şubat 2021'de Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir özel gündüz bakımevinde, velilerin çocuklarına şiddet uygulandığını iddia etmesi üzerine idari soruşturma başlatılmış, velilerden Ş.D'nin 2 yaşındaki kızının oyuncak bebeğine gizlediği ses kayıt cihazında bakımevindeki çocuklara şiddet uygulandığına ilişkin ses kayıtlarına ulaşılmıştı.

Bunun üzerine aileler, kurum yetkilileri R.H.K. ve S.K. ile öğretmenler E.A, M.K. ve N.A. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, kurumdaki güvenlik kamerasına ait görüntülerin iddiaları doğrulaması üzerine "tadilat" adı altında hizmetine ara veren gündüz bakımevinin faaliyetleri sonlandırılmıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 5 sanık hakkında "çocuğa karşı eziyet" suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Gündüz bakımevindeki 15 çocuğun "mağdur" sıfatıyla adının geçtiği iddianamede, kamera görüntülerine ait fotoğraflarla çocuklara şiddet uygulandığı belirtilmişti.

Bakımevinde sistematik ve defaten kötü davranılan çocukların "sarsmak", "itmek", "bağırmak", "tartaklamak" ve "tokat atmak" gibi şiddet içeren eylemlerle eziyet gördükleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına Başsavcılıkça itibar edilmediği vurgulanmıştı.