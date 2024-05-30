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Mersin'de Çocukları Hedef Alan Müstehcen Yayınlar Yapan 10 Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alarak müstehcen yayınlar yapan 10 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlara el konuldu.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alarak müstehcen yayınlar yapan 10 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alanların belirlenmesiyle, suç işlediği tespit edilen 10 kişinin belirlenen 9 adresine eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 10 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alındı. Belirlenen adreslerdeki aramalarda 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 dron, 1 tablet ve 1 bilgisayar kasasına el koyulurken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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