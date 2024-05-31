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Mersin'de Çocukları Hedef Alan Müstehcen Yayın Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alıp müstehcen yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden çocukları hedef alıp müstehcen yayın yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alıp suç işlediği tespit edilen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 dron, 1 tablet ve 1 bilgisayar kasasına el koydu.

Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 4'ü, ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile 1'i de mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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