Mersin'de Çocuklara Yaz Spor Kursları Devam Ediyor

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yaklaşık 600 çocuğa futbol, basketbol ve tenis branşlarında eğitim veren yaz spor kursları sürüyor. Akdeniz Belediyesi, çocukların sporla büyüyerek daha sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çocuklara yönelik Yaz Spor Kursları'nda eğitimler sürüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kurslarda futbol, basketbol ve tenis branşlarında yaklaşık 600 çocuğa eğitim veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukları geleceğe hazırlamak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Açtığımız spor ve eğitim kurslarımız sadece bir aktivite alanı değil, aynı zamanda çocuklarımızın gelişimine ışık tutan, hayatlarına yön veren birer eğitim merkezidir. Sporla büyüyen bir çocuk, hayata daha sıkı tutunur, kötü alışkanlıklardan uzak durur ve topluma faydalı bir birey olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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