Mersin'de Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Atölyeleri Başlatıldı
Silifke ilçesinde, 'Ata Mirası Sağlıklı Beslenme, Güçlü Çocuklar' projesi kapsamında okullarda sağlıklı beslenme atölyeleri düzenlenmeye başladı. Etkinliklerde diyetisyenler, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öğretmekte.
Mersin'in Silifke ilçesinde, çocukların sağlıklı besinleri tüketmeyi alışkanlık haline getirmesi amacıyla okullarda atölye çalışmaları düzenlenmeye başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Ata Mirası Sağlıklı Beslenme, Güçlü Çocuklar" projesi kapsamında, Hüseyinler Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Programda, diyetisyen Menekşe Can Yaramaz tarafından öğrencilere sağlıklı besinlere ilişkin bilgiler verildi.
Etkinliğe katılan öğrenciler, diyetisyen rehberliğinde gerçekleşen atölye çalışmasında sağlıklı yiyecekler hazırladı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da katıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel