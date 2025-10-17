Mersin'de Çocuk Hakları Durağı Açıldı
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından toplumda çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çocuk Hakları Durağı açıldı. Açılış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesince kentte çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesindeki Atatürk Parkı'nda kentte beşincisi hazırlanan Çocuk Hakları Durağı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz'ın katıldığı törenle açıldı.
Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı açıklamada, çocuk hakları konusunda toplumda farkındalığın artmasına yönelik çalışmaların süreceğini kaydetti.
