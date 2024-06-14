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Mersin'de çocuk bezi yüklü tır devrildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tır, çocuk bezi yüklü olduğu sırada devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, yola saçılan çocuk bezleri temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuk bezi yüklü tır devrildi.

Yabancı uyruklu K.K.'nin idaresindeki BH 4886 TK plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Devrilme nedeniyle tırda yüklü çocuk bezleri yola saçıldı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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