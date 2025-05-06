Mersin'de Çocuk Akülü Araçla Kaza Geçirdi
Mersin'de yolda bir çocuğun kullandığı akülü araca otomobil çarptı. Kaza sırasında çocuk yara almadı. Olay cep telefonu ile kaydedildi.
MERSİN'de yolda bir çocuğun kullandığı akülü araca otomobil çarptı. Kaza, cep telefonuyla görüntülendi. Kaza, Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Yolda küçük yaşlarda bir kız çocuğunun kullandığı akülü araca, dönüş yapan otomobil çarptı. Savrulan akülü araç, park halindeki bir araca çarptı. Çevredekilerin uyarısıyla otomobil sahibi aracını durdurdu. Kaza, çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kazada şans eseri çocuk yara almadı.
Haber-Kamera: MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel