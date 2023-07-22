Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu gözaltına alındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.