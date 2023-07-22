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Mersin'de çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu gözaltına alındı

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çalışma başlattı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde çocuğuna şiddet uygulayan yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hebilli Mahallesi'nde bir kişinin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Suriye uyruklu S.S, evinde yakalandı.

S.S'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Akdeniz Mersin Suriye Aile Güncel Haberler

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