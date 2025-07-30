Mersin'de Cinayet: Yenge ve Kızı Öldürüldü, Şüpheli Yakalandı

MERSİN'de 4 gün önce yengesi Türkan Söylemez ile onun kızı Aygül Çınar'ı öldürüp kaçan Ö.Ç. (22) ile 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 26 Temmuz'da 00.30 sıralarında Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi 5720 Sokak'ta meydana geldi. Ö.Ç., henüz bilinmeyen nedenle yengesi Türkan Söylemez ve onun kızı Aygül Çınar'ı silahla vurup kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Türkan Söylemez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kızı Aygül Çınar da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne-kızın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.

Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Ö.Ç.'nin merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Şafak vakti özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ç. ile onun saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, cinayeti işlediğini doğruladı ancak resmi ifadesinde susma hakkını kullandı. Şüphelinin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Mersin,