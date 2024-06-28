Mersin'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Köseçoban Mahallesi Miskale mevkisinde bir evde çıkan yangında alevler, çevredeki örtülük alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.