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Mersin'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Güncel Haberler

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, hızlı müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Diştaş Mahallesi'nde meydana gelen yangına yangın söndürme helikopteri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Diştaş Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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