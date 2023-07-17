Mersin'de çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, hızlı müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Diştaş Mahallesi'nde meydana gelen yangına yangın söndürme helikopteri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.