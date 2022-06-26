Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşil Mahallesi'nde Enes Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı (23) ile daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, daha sonra gece saatlerinde aynı yerde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.S, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Enes Yıldırım Tarsus Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title