Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Karaisalı Mahallesi Tekesivrisi mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile 5 arazöz, su tankı ve 50 söndürme işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.