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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Alanın kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Toroslar Tarsus Mersin Güncel Haberler

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