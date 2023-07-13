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Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Göktaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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