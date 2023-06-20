Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel