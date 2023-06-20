Üye Girişi
Haberler
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kötekler Mahallesi Kışla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel

Bozyazı Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title