Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA - Güncel
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sandal Mahallesi Ayvalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı.
Yangın bir hektarlık alanda etkili olurken soğutma çalışmaları devam ediyor.