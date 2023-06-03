Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
Güncel Haberler
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Köseçobanlı Mahallesi'nde Ü.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Köseçobanlı Mahallesi'nde Ü.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel