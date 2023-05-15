Mersin'de CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı

MERSİN'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı.

MERSİN'de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP 5, AK Parti 4, Yeşil Sol 2, İYİ Parti ve MHP 1'er vekil çıkarttı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Mersin Milletvekili oldu.

1 milyon 410 bin 19 seçmenden 1 milyon 264 bin 211'nin oy kullandığı Mersin'de İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Faruk Dinç, CHP'den Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer, Hasan Ufuk Çakır, Yeşil Sol Parti'den Ali Bozan ve Perihan Koca, MHP'den Levent Uysal ve İYİ Parti'den Burhanettin Kocamaz milletvekili seçildi.