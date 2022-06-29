Mersin'de cezaevinde tatbikat düzenlendi Mersin'in Erdemli ilçesinde cezaevinde tatbikat gerçekleştirildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde cezaevinde tatbikat gerçekleştirildi. K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği "isyan çıktığı" alarmı verildi. İsyanla birlikte yangının da meydana geldiği ihbarı üzerine cezaevine, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis cezaevinde önlem alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekipleri de yaralanan 2 cezaevi personeli ile dumandan etkilenen 2 hükümlüyü ambulanslara taşıdı. Cezaevindeki tatbikat, çalışmalar sonucu başarıyla tamamlandı. Tatbikatı, Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Aziz Demirkan da takip etti. AA / Güncel Jandarma Mersin Güncel Haberler

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