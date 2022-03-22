Mersin'de ceza infaz kurumlarının şoförlerine trafik eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de ceza infaz kurumlarının şoförleri, jandarma ekiplerince verilen trafik eğitimine katıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kazaların önlenmesi için trafik eğitimi verdi.

Eğitime, Tarsus Cezaevi Kampüsü, Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi, Silifke, Anamur ve Erdemli kapalı cezaevlerinin nakil araçlarını kullanan şoförler katıldı.

Ekipler, araçların teknik özellikleri, hız limitleri, kavşaklardaki geçiş üstünlüğü ve tehlike anlarında fren kullanımı konusunda bilgiler verdi, emniyet kemeri kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.