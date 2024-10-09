Mersin'de Çevre Temizliği: Akdeniz Belediyesi Atıkları Topladı

MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri; Barış Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın evine ve sokak üzerine biriktirdiği mobilya parçaları, tekstil atıkları, otomobil lastikleri, çeşitli hurdalar ile inşaat atıklarından oluşan tonlarca çöp ve malzemeyi, uzun uğraşlar sonucu toplayıp mahalleden çıkardı.

Barış Mahallesi 4516 Sokak üzerinde bulunan ve birkaç gün önce kimi sosyal medya hesaplarına da yansıyan bir evde, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yaptı.

Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz ile bölge sakini vatandaşların da daha önce sürekli şikayette bulunduğu, yakın geçmişte yine zabıta ekiplerinin ikazlarına rağmen atık ve çöpleri biriktirmeye devam eden vatandaşın, evinin etrafına, üzerine ve sokak ve kaldırıma yığdığı tonlarca atık, Çevre Koruma ekiplerince temizlendi.

Onlarca personel ve iş makineleri desteğiyle toplanıp kamyonlara yüklenen tonlarca mobilya, tekstil ve inşaat atıkları, çeşitli hurdalar ve otomobil lastikleri gibi atık ve çöpler mahalleden çıkarıldı. Sürekli ikaz ve uyarılara rağmen bu atıkları toplayıp hem halk sağlığını tehdit edip çevre kirliliği yaratan hem de mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden vatandaşa, Zabıta Müdürlüğü tarafından yasa gereği idari işlem uygulandı.

Çalışmayı yerinde takip eden Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz, "Vatandaşımız burayı adeta bir ticarethaneye çevirip her türlü atık ve çöpü burada biriktiriyor. Daha önce de defalarca kez belediyemize söyledik ve sağ olsunlar Çevre Koruma ve Zabıta Müdürümüz bu konuda gerekli çalışmayı yapıyor. Çalışmaları ve duyarlılıkları için müdürlerimize, emek veren ekiplerimize ve Eş Başkanlarımıza mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta Müdürü Sabri Aytonğ ise gerek mahalle sakinlerinin daha önceki şikayetleri, gerekse yerinde yaptıkları son tespit nedeniyle söz konusu vatandaşa kabahatler kanununa göre yasal işlem yaptıklarını belirtti. Aytonğ; "Bu adresi daha önce de muhtarımızın talebi, mahalle sakinlerinin de şikayetleri üzerine defalarca temizlememize rağmen, burada yaşayan vatandaşımız sürekli çöp ve atıklar getirip biriktiriyor, çevreyi rahatsız ediyor. Halk sağlığını riske atan bu tür durumlara göz yummayacağız, gerekli işlemleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Yahya Kutlu da yaptığı açıklamada, "Müdürlük olarak, gelen her türlü talep ve şikayeti dikkate alarak en kısa süre ekiplerimiz tarafından müdahale edilmekte, halkın temiz ve sağlıklı çevre hakkı korunmaktadır. Burada, daha önce yine müdürlük olarak birkaç defa temizlik yapmamıza rağmen, burada yaşayan vatandaşımız bu işi meslek haline dönüştürmüş. Bu nedenle mahalle sakinlerinden sürekli şikayet alıyoruz. Bir kez daha muhtarımız ve zabıta müdürümüz ile birlikte bölgeye gelerek buranın temizliğini yaptık. Her yönüyle temiz bir Akdeniz için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera. MERSİN;