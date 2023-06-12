Mersin'de Çevre Koruma Haftası kutlandı

Tarsus Belediyesince Çevre Koruma Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Tarsus Belediyesince Çevre Koruma Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler çerçevesinde vatandaşlar çevre temizliği yaptı.

Etkinlikler kapsamında, geri dönüşüm atölye ve stantları kuruldu ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Çocuklara çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, geri dönüşümle yapılan ürünler sergilendi.