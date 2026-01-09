Haberler

Mersin'de çevre yönetmeliklerine aykırı faaliyet yapan işletmelere ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 2025 yılı itibarıyla çevre kanunlarına aykırı faaliyet gösteren 132 işletmeye toplam 60 milyon 597 bin 859 lira ceza kesildi. Valilik koordinasyonunda, çevre uyumlu çalışmaların sağlanması için denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Mersin'de, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere 2025 yılında toplam 60 milyon 597 bin 859 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Valilik koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerdeki işletmelerin çevreyle uyumlu faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla denetim yapıldı.

Çalışma kapsamında 2025'te toplam 1631 denetim gerçekleştiren ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 132 işletmeye 60 milyon 597 bin 859 lira ceza kesti.

Halk sağlığının korunması, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı