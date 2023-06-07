Mersin'de Çevre Haftası kapsamında sahil temizliği yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında gönüllülerin katılımıyla birlikte sahil temizliği gerçekleştirdi. Bisikletli kadınlar ve erkeklerle birlikte Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği çalışması yürüttüklerini ve katılım oranının gayet yüksek olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Sosyolog Başak Kaya, 'Mersin hepimizin şehri ve bu şehri korumak hepimizin sorumluluğunda. Bisikletli kadınlar da bu konuda duyarlılıklarını göstererek, böyle bir organizasyon içinde yer almak istediler. Bizler de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Haftası kapsamında gönüllülerin katılımıyla birlikte sahil temizliği gerçekleştirdi. Ellerinde çöp poşetleri ile sahil boyunca çöpleri toplayan çevre gönüllüleri, 'Çevremizi temiz tutalım' mesajı verdi.

Bisikletli kadınlar ve erkeklerle birlikte Çevre Haftası kapsamında çevre temizliği çalışması yürüttüklerini ve katılım oranının gayet yüksek olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan Sosyolog Başak Kaya, "Mersin hepimizin şehri ve bu şehri korumak hepimizin sorumluluğunda. Bisikletli kadınlar da bu konuda duyarlılıklarını göstererek, böyle bir organizasyon içinde yer almak istediler. Bizler de bu işin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

BOYRAZ: "FARKINDALIK YARATMAK İÇİN KUMSALI TEMİZLEMEYE GELDİK"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Denetimci olarak görev yapan Özcan Boyraz ise Çevre Haftası kapsamında karbon ayak izini azaltmak için temizlik etkinliği gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bisikletli STK'ları davet ettik, onlar da iştirak etti. Beraber bir farkındalık yaratmak için, Hilton'un arkasında kalan kumsalı temizlemeye geldik. Bisikletleri kullanmamızdaki amaç, karbon salınımını minimuma indirmek. Bu kapsamda da mümkün olduğunca, belediye olarak bisiklet kullanımını teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

EROL: "ETKİNLİK ÇOK GÜZEL, KEŞKE HER ZAMAN OLSA"

Temizlik etkinliğine katılan Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu'ndan Cennet Erol, Büyükşehir tarafından yapılan farkındalık etkinliğine katıldığı için çok mutlu olduğunu vurguladı. Erol, "İnsanlar çöpü yere atmasalar, bu kadar temizliğe ihtiyaç kalmaz. Yapacak bir şey yok. Biz de onlara örnek olmak için temizlik yapıyoruz. Etkinlik çok güzel, her yer tertemiz olsa keşke" dedi.

MİNKER: "HERKES ÇEVREYE ÇÖP ATMASA BÖYLE OLMAZ"

Mersin Bisikletli Kadınlar Topluluğu'ndan Tülin Minker de çevreye katkı sunabilmek için etkinliğe katıldığını söyledi. Büyükşehir'in çevre bilinci oluşturan etkinliklerini çok beğendiğini belirten Minker, "Hem bisikletli kadınlara destek olması, hem de çevre konusunda duyarlı olması çok güzel" dedi. Çevre Haftası ile ilgili mesajını da paylaşan Minker, "Herkes çevreye çöp atmasa böyle olmaz. Nasıl bulmak istiyorsan, öyle bırakacaksın" diye konuştu.

Temizlik etkinliğinin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Etkinlik ve Gösteri Merkezi'ne geçen bisikletli kadınlar ve gönüllüler, burada kahvaltı etkinliğinde buluştu. Etkinlik, 'Bisikletli Kadınlar Durağı' önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.