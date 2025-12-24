Haberler

Mersin'de iş yerinden telefon çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çalındı. Olayla ilgili olarak iki şüpheli, sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında Akdeniz ilçesindeki iş yerine gelen şüphelinin cep telefonu çaldığına dair görüntülerin paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli ile olay yerine geldiği otomobilin sahibi yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Bu rakamı ilk kez dillendirdi: İslam Memiş'ten 'Yok artık' dedirten altın tahmini

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

İskender Ertuş oğlunu mu vurdu? Gündem olan iddiaya ilk ağızdan yanıt

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

