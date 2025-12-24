Mersin'de iş yerinden telefon çalınmasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında Akdeniz ilçesindeki iş yerine gelen şüphelinin cep telefonu çaldığına dair görüntülerin paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda iş yerinden cep telefonu çaldığı tespit edilen şüpheli ile olay yerine geldiği otomobilin sahibi yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.