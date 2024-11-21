Mersin'de Cayrokopter Destekli Trafik Denetimi
Mersin'de Otoyol Jandarma Komutanlığı, TAG Otoyolu'nda cayrokopter ile desteklenen trafik denetimi gerçekleştirdi. 112 araç kontrol edilerek sürücüler GBT yöntemiyle sorgulandı.
Mersin'de otoyol jandarma ekiplerince cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda denetim yaptı.
"Cayrokopter" adı verilen hava aracıyla desteklenen denetimlerde, 112 araç kontrol edildi.
Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan sürücüler Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulandı.