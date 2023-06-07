Mersin'de çay ocağı kavgası: Tabancayla vuruldu

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde çay ocağında para meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla bacağından vurulan Taylan Kartal (47), yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Adliyesi'nin karşısındaki çay ocağında oturan Taylan Kartal ile 2 kişi arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Para meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Taylan Kartal'a tokat atan şüpheliler, ardından tabancayla 5-6 el ateş etti. Taylan Kartal bacağından yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kartal, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)