Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla kedi yavrusunu kurtardı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini çalışmasından dolayı alkışladı.

Yavru kedi, çatıdan indirildikten sonra bölgeden uzaklaştı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Esentepe İtfaiye kedi Güncel Haberler

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