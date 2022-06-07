Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Anamur ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Esentepe Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmayla kedi yavrusunu kurtardı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini çalışmasından dolayı alkışladı. Yavru kedi, çatıdan indirildikten sonra bölgeden uzaklaştı. AA / İbrahim Polat - Güncel Esentepe İtfaiye kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.