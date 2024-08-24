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Mersin'de Caminin Elektriğini Kullanan Aileye Teşekkür

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Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan ailenin para ve not bırakması güvenlik kamerasınca görüntülendi. İbadethane yetkilileri aileye teşekkür etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde, feribot beklerken çocuklarının solunum cihazını çalıştırmak için caminin elektriğini kullanan ailenin para ve not bırakması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek feribotun kalkış saatini bekleyen 2 çocuklu aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camisi'ne girdi.

Burada çocuklarından birinin solunum cihazını çalıştıran, sıcak hava nedeniyle de klimaları açan aile, daha sonra bir not ve 200 lira bırakıp camiden ayrıldı.

İkindi namazını kıldırmak için ibadethaneye giden imam hatip Halil Erdem, "Yolcuyuz, feribot saatini beklerken mecburen camiye sığındık. Çocuğumuz hasta olduğu için prizi kullanarak hava verdik, sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin." yazılı notu fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Erdem, ailenin, çocukları için caminin elektriğini kullandığını gördü.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ailenin hasta olan çocukları için caminin elektriğini kullandıklarını, helallik istedikleri nottan öğrendik. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Notu okuduğumuzda çok duygulandık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Silifke mersin Yaşam Güncel Haberler

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