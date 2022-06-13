Mersin'de cami ve mescitlerde temizlik çalışması yapıldı
AA - Aleyna Coşkun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ibadethanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri cami ve mescitlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürdü.
İbadethanelerdeki halıları makineyle temizleyen ekipler, dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Çalışmaların devam edeceği belirtildi.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel