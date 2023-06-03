Mersin'de çam ağaçlarına 500 kuş yuvası asıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çam ağaçlarına 500 kuş yuvası asıldı. Erdemli Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler de yer aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, çam ağaçlarına 500 kuş yuvası asıldı.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, bir otomotiv şirketi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği işbirliğinde Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında parktaki çam ağacına öğrencilerin de katılımıyla 500 kuş yuvası asıldı.

Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, çevre ve doğaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Ağaçlara yuva asan öğrenciler de böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin belli dönemlerde kuş yuvalarına yem bırakacağı belirtildi. ??????????????