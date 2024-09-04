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Mersin'de Çalıntı Otomobilleri Suriye ve Irak'a Götüren Şebeke Çökertildi

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Mersin'de yurt dışından çalınan otomobilleri transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götüren 6 şüpheli yakalandı. Toplam 14 araca el konuldu ve araçların piyasa değeri 50 milyon TL olarak belirlendi.

MERSİN'de piyasa değeri 50 milyon lira olan yurt dışından çalınan otomobilleri transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürdüğü tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Deniz Limanı Şube müdürlükleri ekipleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışındaki çalıntı araçların transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüldüğü bilgisiyle çalışma başlattı. Bu kapsamda, Mersin Liman sahasında bulunan konteynerlerdeki ikinci el araçlarla ilgili Interpol veri tabanından yapılan sorgulamalarda 11 aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Çalıntı kaydı olan 11 ve aynı şekilde transit rejimlerine aykırı olarak liman sahasına bırakılan 3 araç olmak üzere toplam 14 araca el konuldu. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Türk lirası olduğu tespit edildi. Olayla ilgi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Uyuşturucu Güvenlik Türkiye Şebeke Suriye Mersin Güncel Irak Suç

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