Mersin'de Çalıntı Otomobille Kaza: 4 Yaralı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, çalınan bir otomobille kaza yapan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aracın çalındığı ve plakasının sahte olduğu belirlendi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 3 gün önce sanayi sitesindeki bir tamirhaneden çalınan otomobille kaza yapan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Alata Mahallesi'nde bulunan yeni çevre yolunda meydana geldi. İ.K.'nin kontrolünü yitirdiği 33 AOS 726 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücü İ.K. ve yanındaki V.Ş., H.S. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kaza yapan aracın 1 Ağustos'ta Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneden çalındığı ve plakasının da sahte olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Haber-kamera: Mehmet DOĞANER/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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