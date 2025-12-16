Mersin'de çalılık alanda çıkıp seraya sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, yanındaki seraya sıçrayarak hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaledibi Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yan tarafta bulunan seraya sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle serada hasar oluştu.
