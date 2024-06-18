Mersin'de çalılık alanda başlayan yangın müstakil eve sıçradı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki bir müstakil eve sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde hasar meydana geldi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çalılık alanda başlayıp müstakil eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Taşoluk Mahallesi'ndeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki bir müstakil eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, ikamette hasara yol açtı.